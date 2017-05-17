ВКС РФ и «Силы Тигра» прорвали фронт ИГИЛ на востоке провинции Алеппо

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Алеппо, 17 мая. Правительственные войска Сирии освободили от боевиков три населенных пункта к югу от авиабазы «Аль-Джирах».

По данным военных источников наступлению элитных «Сил Тигра» предшествовал ряд авиаударов ВКС РФ, которые подавили огневые позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Штурмовые группы «Тигров» первыми вошли на равнину Маскана, джихадисты встретили их плотным огнем, но игиловцам не удалось сдержать атаки.

В ходе военной операции правительственные войска освободили от исламистов три населенных пункта, вместе с сирийскими войсками на востоке провинции Алеппо сражаются отряды ополчения местных племен. В боях ликвидировано порядка 20 террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.