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Новости Сирии
ВКС РФ и «Силы Тигра» прорвали фронт ИГИЛ на востоке провинции Алеппо

ВКС РФ и «Силы Тигра» прорвали фронт ИГИЛ на востоке провинции Алеппо

12:02  17 Мая 2017
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ВКС РФ и «Силы Тигра» прорвали фронт ИГИЛ на востоке провинции Алеппо

Алеппо, 17 мая. Правительственные войска Сирии освободили от боевиков три населенных пункта к югу от авиабазы «Аль-Джирах».

По данным военных источников наступлению элитных «Сил Тигра» предшествовал ряд авиаударов ВКС РФ, которые подавили огневые позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Штурмовые группы «Тигров» первыми вошли на равнину Маскана, джихадисты встретили их плотным огнем, но игиловцам не удалось сдержать атаки.

ВКС РФ и «Силы Тигра» прорвали фронт ИГИЛ на востоке провинции Алеппо

В ходе военной операции правительственные войска освободили от исламистов три населенных пункта, вместе с сирийскими войсками на востоке провинции Алеппо сражаются отряды ополчения местных племен. В боях ликвидировано порядка 20 террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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