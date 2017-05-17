Ученые воссоздали дожди на Марсе

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Вашингтон, 17 мая. Американские ученые смогли воссоздать дождь на Марсе. В ходе нового исследования специалисты выяснили, что раньше Красная планета обладала почти такой же атмосферой, как у Земли, но атмосферное давление на Марсе было в четыре раза выше земного.

Постепенно атмосфера Марса изменялась, обычные дожди превратились в ураганные, оставив следы на поверхности небесного тела.

В связи с этим эксперты заявляют, что жить на Марсе будет очень сложно из-за того, что пониженное атмосферное давление превратило дожди в настоящее стихийное бедствие.

