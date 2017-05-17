Живая музыка, шампанское и лепестки цветов попали под запрет в загсах Москвы

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Москва, 17 мая. Загсы Москвы ужесточают правила для брачующихся: теперь им обязательно соблюдать дресс-код, а фотографов и видеооператоров придется приводить с собой. Кроме того, под запрет попадут фуршеты с шампанским, и придется распрощаться с живой музыкой.

Стоимость услуг загсов в Москве с 1 мая сводится к госпошлине — учреждения прекратили сотрудничество с индивидуальными предпринимателями, которые оказывали услуги по фото- и видеосъемке, обеспечивали живую музыку и т.д. Как пояснили в управлении загс Москвы, сделано это было в связи с многочисленными обращениями молодоженов, которые просили у сотрудников загс разъяснить условия предоставления услуг и т.д.

До конца мая музыкантов во всех отделах загс Москвы, кроме загсов в «Коломенском» и на ВДНХ, заменят музыкальные центры. С собой музыкантов приводить будет нельзя, а о фото- и видеосъемке придется позаботиться самостоятельно.

Кроме того, брачующимся придется соблюдать дресс-код: нельзя будет прийти в загс в шортах, майках, рваных джинсах и т.п. Кроме того, на территории московских загсов нельзя будет распивать спиртные напитки, бить бокалы, осыпать молодоженов лепестками цветов, рисом, конфетами и т.д. Как пояснили в управлении газете «Известия», это приводит к травмам, а также привлекает нежелательный контингент — «попрошаек и лиц без определенного места жительства, зачастую с открытыми формами инфекционных заболеваний».

Как отметил руководитель фотостудии Александр Швец, молодожены теперь не смогут сделать недорогую фотосессию в залах, потому что «хороший фотограф не поедет на съемки за 3–5 тыс. рублей», а фотографы при загсах работали примерно по таким расценкам — низкие цены компенсировались большим потоком клиентов.

Негативно отразится это решение столичных загсов и на тех, кто строил свой бизнес вокруг загсов и уже успел подготовиться к новому сезону.