Пассажирский теплоход сел на мель по пути в Петербург

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Череповец, 17 мая. Теплоход, на борту которого находятся 166 пассажиров и 90 членов экипажа, сел на мель недалеко от города Череповца в Вологодской области. Авария произошла сегодня в 8 утра, сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В ведомстве рассказали, что капитан попытался самостоятельно справиться с задачей и снять судно с мели, но его усилия не увенчались успехом. На помощь уже выехал буксир-толкач. Пассажиры и экипаж обеспечены запасом воды и продовольствия, пострадавших нет, на месте работают бригады спасателей, которые удостоверились, что жизни пассажиров ничего не угрожает, как и экологии — утечки горючего не произошло.

Добавим, что теплоход 14 мая вышел из Нижнего Новгорода. 20 мая он должен был прибыть в Петербург.