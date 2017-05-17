«Меч короля Артура» потеснил «Стражей Галактики» в российском прокате

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Москва, 16 мая. Новый фильм британского режиссера Гая Ричи «Меч короля Артура» стал лидером российского проката, собрав за первые выходные 310 млн рублей.

Как рассказала газете «Известия» президент кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, в данном случае мнения кинокритиков и зрителей сильно разошлись. В отличие от экспертов, зрители высоко оценили фэнтэзи-эксперимент Гая Ричи, привыкшего снимать криминальные комедии. Хорошая реклама смогла привлечь большую аудиторию, что, в свою очередь, позволило фильму собрать хорошую кассу в России.

На втором месте оказался бывший лидер прошлой недели супергеройский боевик «Стражи Галактики» Джеймса Ганна. На третьем месте новая драма режиссера Валерия Тодоровского «Большой», отечественному фильму удалось собрать всего 85 млн рублей. На четвертой строчке — хоррор, комедия абсурда и кинодебют комика Джордана Пила под названием «Прочь». Ему удалось собрать 70 млн в прокате.

На следующей неделе в российский прокат выходит новый фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет», который потеснит новый фильм Гая Ричи и окончательно сбросит «Стражей Галактики» с пьедестала.