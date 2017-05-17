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Общество
Картина Малевича продана на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму

Картина Малевича продана на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму

11:41  17 Мая 2017
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Картина Малевича продана на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму

Нью-Йорк, 17 мая. Знаменитая картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция с полоской в проекции» была продана аукционным домом Sotheby's за 21,2 миллиона долларов, пишет ARTNews.

Самым дорогим лотом Sotheby's  стала картина авангардиста Казимира Малевича, которая ушла с молотка за более чем 20 млн долларов. Здесь также продали работы таких мастеров, как Жана Арпа, Жермена Ришье и Диего Джакометти. Скульптура немецко-французского художника Макса Эрнста была продана в Нью-Йорке за 16 млн долларов.

Однако организаторам аукциона пришлось снять с торгов картину «Даная» Эгона Шиле, которая предварительно оценивалась в 30 млн долларов. Вечерние торги Sotheby's  оказались довольно успешными — организаторы выручили 173,8 миллиона долларов.

 

Ирина Селезнева
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