Липовый диплом и два ствола: вскрылось темное прошлое Вороненкова

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Москва, 17 мая. СМИ узнали о темном юридическом прошлом убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По данным источников газеты «Коммерсантъ», несколько лет он проработал в военной прокуратуре в Рязани, а с 2007 по 2008 годы в службе безопасности ФСКН, не имея при этом высшего юридического образования.

В прокуратуру Рязанского военного гарнизона Вороненков, как утверждают источники газеты, устроился в 1995 году. В ведомстве он работал следователем и помощником прокурора. Диплом о высшем образовании из Рязанского госуниверситета им. С. Есенина он предоставил в 1996 году, хотя отучился там только три месяца. Однако это не помешало ему позже защитить кандидатскую и докторскую диссертации.

Газета также сообщила, что российские следователи обнаружили и изъяли в банковской ячейке Вороненкова наградное оружие: австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. Glock бывший депутат получил в благодарность от властей Киргизии, а ПСМ его наградили за службу в ФСКН.

Кроме того, по словам источников «Коммерсанта», в ячейках нашли два десятка швейцарских часов самых престижных марок. Собеседники газеты отмечают, что все это не имеет прямого отношения к расследованию дела, но «характеризуют его как человека, склонного к аферам».

