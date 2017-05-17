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Общество
Липовый диплом и два ствола: вскрылось темное прошлое Вороненкова

Липовый диплом и два ствола: вскрылось темное прошлое Вороненкова

11:38  17 Мая 2017
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Липовый диплом и два ствола: вскрылось темное прошлое Вороненкова

Москва, 17 мая. СМИ узнали о темном юридическом прошлом убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По данным источников газеты «Коммерсантъ», несколько лет он проработал в военной прокуратуре в Рязани, а с 2007 по 2008 годы в службе безопасности ФСКН, не имея при этом высшего юридического образования. 

В прокуратуру Рязанского военного гарнизона Вороненков, как утверждают источники газеты, устроился в 1995 году. В ведомстве он работал следователем и помощником прокурора. Диплом о высшем образовании из Рязанского госуниверситета им. С. Есенина он предоставил в 1996 году, хотя отучился там только три месяца. Однако это не помешало ему позже защитить кандидатскую и докторскую диссертации.

Газета также сообщила, что российские следователи обнаружили и изъяли в банковской ячейке Вороненкова наградное оружие: австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. Glock бывший депутат получил в благодарность от властей Киргизии, а ПСМ его наградили за службу в ФСКН. 

Кроме того, по словам источников «Коммерсанта», в ячейках нашли два десятка швейцарских часов самых престижных марок.  Собеседники газеты отмечают, что все это не имеет прямого отношения к расследованию дела, но  «характеризуют его как человека, склонного к аферам».
 

#вороненков
Ярослава Замысловатова
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