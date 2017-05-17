ДНР: ВСУ за сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня

В закладки

Скопировать

Донецк, 17 мая. Украинские силовики обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой народной республики.

Отмечается, что ВСУ активно применяли стрелковое вооружение, гранатометы, артиллерию, минометы, также огонь велся из танков, БТР и БМП. В Кировском районе Донецка в Старомихайловке трассирующая пуля подожгла кровлю жилого дома. Пожар удалось потушить жильцам до прибытия сотрудников МЧС.

В населенном пункте Гольмовский зафиксированы два прямых попадания в жилые дома, в Тельманово под обстрелами повреждена и обесточена насосная станция, также повреждения получила телевизионная вышка. Перебиты ЛЭП, идущие на территорию Украины. В Спартаке полностью сгорел дом. Серьезные ранения получил житель Яковлевки 1942 года рождения, мужчина доставлен в больницу Ясиноватой.