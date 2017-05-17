ДНР: ВСУ за сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня
Донецк, 17 мая. Украинские силовики обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой народной республики.
Отмечается, что ВСУ активно применяли стрелковое вооружение, гранатометы, артиллерию, минометы, также огонь велся из танков, БТР и БМП. В Кировском районе Донецка в Старомихайловке трассирующая пуля подожгла кровлю жилого дома. Пожар удалось потушить жильцам до прибытия сотрудников МЧС.
В населенном пункте Гольмовский зафиксированы два прямых попадания в жилые дома, в Тельманово под обстрелами повреждена и обесточена насосная станция, также повреждения получила телевизионная вышка. Перебиты ЛЭП, идущие на территорию Украины. В Спартаке полностью сгорел дом. Серьезные ранения получил житель Яковлевки 1942 года рождения, мужчина доставлен в больницу Ясиноватой.