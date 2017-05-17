Стало известно, когда заработает новый морской маршрут между РФ и КНДР

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Москва, 17 мая. Новый морской маршрут свяжет Россию и КНДР уже в мае. Теплоход, который совершит первый рейс, отправится из северокорейского порта Раджин и прибудет на Морской вокзал во Владивостоке 18 мая.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, судно доставит более 40 туристов, которые сойдут на берег для осмотра достопримечательностей, а затем отправятся в город Хуньчунь.

Прибывшие во Владивосток представители турфирм примут участие в Третьем Тихоокеанском туристском форуме, который состоится 18–21 мая. Паромное сообщение между Раджином и Владивостоком планируется сделать регулярным, сообщает газета «Известия».