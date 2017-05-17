Кошмар наяву: почему Украина отказалась от силового возвращения ДНР и ЛНР

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Украинские власти не рассматривают силовой метод возвращения в состав Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак в интервью немецкому телевидению. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о ситуации в зоне так называемой антитеррористической операции и возможности возвращения ДНР и ЛНР под украинский контроль.

Степен Полторак выразил уверенность, что независимые республики Донбасса так или иначе вернутся под контроль киевской власти. «Мы убеждены, что Донецк и Луганск — территория Украины», — заявил министр обороны.

Напомним, еще в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов анонсировал наступление Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Он призывал украинских военных «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток», подчеркивая, что самое главное — «не проскочить» границу.

Кроме того, ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков также заявлял, что украинская армия должна быть готова к «возвращению» неподконтрольных Киеву территорий. Более того, в феврале текущего года он утверждал, что у украинского руководства есть «конкретный план» по возвращению Донбасса. В то же время Аваков уверял, что Донецкая и Луганская народные республики должны вернуться в состав Украины дипломатическим путем, а не военным.

Напомним, так называемая антитеррористическая операция, направленная против своего же народа, началась в 2014 году. Против мирных жителей Донецкой и Луганской областей украинская армия использовала танки, артиллерию и авиацию.

Как пояснил ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, идея силового возвращения контроля Киева над Донецком и Луганском перестала всерьез рассматриваться уже два года назад, после Иловайского и Дебальцевского «котлов». С одной стороны, украинские власти поняли, какую цену, измеренную в человеческих жизнях, нужно будет заплатить за реализацию такого сценария. С другой стороны, и это не менее важно, в Киеве осознали, что возвращение пророссийских и по факту автономных регионов в состав украинского государства является потенциально дестабилизирующим фактором и срывает планы постмайданного руководства по дальнейшей евроинтеграции, что бы под ней ни подразумевалось.

«Необходимо понимать принципиальную разницу между риторикой и реальной политикой. Господствующей риторикой на Украине по-прежнему остается боевая: борьба до победного конца, принудительное возвращение Донбасса, а иногда еще и российского Крыма, прекращение любых отношений с Москвой, вплоть до объявления войны, и так далее. Но это риторика, которую политики, даже понимающие всю ее нелепость, должны перенимать, чтобы не быть обвиненными в пророссийских настроениях. Вспомним, как недавно одного из депутатов, предложившего шаги по нормализации отношений с Москвой, лишили украинского гражданства. Видя это, сторонники мира десять раз подумают перед тем, как открыто высказывать свое мнение», — пояснил Бышок.

По мнению эксперта, риторика, однако, не всегда соотносится с действительностью. А реальность такова, что руководство Украины в страшных снах видит возвращение Донбасса, пусть даже и мирным путем.

«Что делать с несколькими миллионами людей, которые смотрят в сторону России и при этом имеют все основания ненавидеть Киев? Не говоря уже о том, что их нужно обеспечивать работами, зарплатами, пенсиями, а также восстанавливать разрушенные войной города. Кроме этого, разрыв экономических связей с Москвой закроет для Украины самый большой и перспективный рынок, потенциально готовый принять любой украинский экспорт. Это, если не убьет украинскую экономику, то максимально подорвет ее. На международных площадках или в интервью западным СМИ украинские чиновники будут говорить о недопустимости возобновления боевых действий в Донбассе и о приверженности Киева исключительно мирному варианту урегулирования. Для внутреннего же пользователя будут выбираться более жесткие выражения и включаться «шапкозакидательские», популистские интонации. Провокации на линии разграничения в Донбассе также будут продолжаться, но не как предпосылка к масштабному наступлению, а как напоминание жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик о том, что в Киеве их никто не ждет. Для ДНР и ЛНР по факту остается один путь — на восток», — резюмировал Станислав Бышок.