Разработанный бизнесменами киберкодекс может появиться в России

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Москва, 17 мая. Российский бизнес взялся за разработку киберкодекса, который введет искусственный интеллект в правовое поле РФ. Об этом сообщил исполнительный директор выступившей с этой инициативой юридической компании HEADS Consulting Никита Куликов.

По его словам, в действующем законодательстве страны отсутствуют положения, затрагивающие роботов, поэтому разработчики такой техники нередко испытывают серьезные затруднения. Чтобы поспособствовать прогрессу в сфере отрасли высоких технологий, инициаторы создания киберкодекса намерены основать некоммерческую организацию «ПравоРоботов», которая сейчас проходит регистрацию в Минюсте.

Как передает RT, в первую очередь разработчики кодекса сосредоточатся на использовании беспилотников и дронов в частности. Ожидается, что специалисты дадут этим аппаратам точное определение, а также определят ответственность за незаконное использование дронов и наносимый ими вред. На следующем этапе предусмотрено создание законопроекта о внедрении в правовое поле ИИ.