Сжигавшая людей Тропиканка из Свердловской области и ее банда отправлены за решетку

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Екатеринбург, 17 мая. Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор Светлане Степенько по кличке «Тропиканка» и ее поддельникам.

41-летняя Тропиканка отправлена в колонию общего режима на 13,5 года. Ее сожитель Илья Муравьев получил 19 лет 1 месяц колонии строгого режима. Сожитель дочери Степенько Вячеслав Неглец осужден на 16 лет 1 месяц заключения в колонии строго режима.

Преступная банда сожгла трех человек в селе Нейво-Шайтанске. Кроме того, преступники занимались мошенничеством с кредитами.

«И несмотря на отрицание некоторыми обвиняемыми своей вины в совершенных преступлениях, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловской областной суд для рассмотрения по существу», — цитирует помощника руководителя СКР по Свердловской области Максима Чалкова Ura.Ru.

Ранее поступило сообщение, что студентку подмосковного колледжа изнасиловали в автомобиле.