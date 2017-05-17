Поднятый по тревоге зенитный полк с С-400 в Подмосковье совершил пуски ракет

В закладки

Скопировать

Звенигород, 17 мая. Зенитный ракетный полк, вооруженный системами С-400 «Триумф» подняли по тревоге в Московской области. В ходе тренировки прошли условные пуски ракет, сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи, рассказали в военном ведомстве. После проведения условных пусков колонна «Панцирей» и систем С-400 отправилась в новый позиционный район. По пути колонна успешно отразила атаку диверсионной группы.