Легендарному УАЗ-469 установят памятник в Монголии

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Замын-Уүд (Монголия), 17 мая. В небольшом городе Замын-Үүд, который расположен вблизи границы с Китаем, появится памятник легенде отечественного автопрома — УАЗ-469, прозванного в народе «бобиком». Такое решение приняли власти по инициативе местного клуба автолюбителей, пишут СМИ.

Если эти планы воплотятся в жизнь, то этот памятник станет первым, установленным за рубежом. На сегодняшний день он есть только в российском Ульяновске, где выпускали эти машины до середины 80-х.

Внедорожник верой и правдой служит автолюбителям Монголии, где он очень популярен. УАЗ-469 даже участвует в гонках по бездорожью, с легкостью оставляя позади современные машины.