Двое мужчин погибли под колесами поезда в Москве

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Москва, 17 мая. В Москве проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования двоих мужчин на железной дороге. ЧП произошло сегодня около двух часов ночи в районе станции Гагаринская. Двое мужчин переходили пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электровозом. Происшествия избежать не удалось.

«От полученных травм пострадавший 1983 года рождения скончался на месте происшествия, второй мужчина 1978 года рождения – в карете скорой помощи. Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия», - сообщили в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК.