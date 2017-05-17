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Происшествия
Студентку подмосковного колледжа изнасиловали в автомобиле

Студентку подмосковного колледжа изнасиловали в автомобиле

11:26  17 Мая 2017
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Студентку подмосковного колледжа изнасиловали в автомобиле

Коломна, 17 мая. Студента колледжа в подмосковной Коломне обвинили в изнасиловании знакомой 17-летней девушки, которая учится в этом же учреждении. Потерпевшая утверждает, что юноша надругался над ней в своей машине рядом с местным санаторием. 

Заявление в полицию написала мать студентки. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются в ходе проверки, сообщили Телеканалу 360 в правоохранительных органах.

Добавим, в Подмосковье проходит еще одна проверка по факту беременности двенадцатилетней школьницы. В местных СМИ сообщалось, что девочка могла забеременеть от старшеклассника.

 

Алексей Громов
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