Россия наладит производство препаратов от инфаркта и инсульта

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Москва, 17 мая. В России уже в ближайшее время будет локализован выпуск самых популярных препаратов для лечения инфаркта и инсульта. Так, на открывшемся во вторник в Санкт-Петербурге Российском фармацевтическом форуме производители медикаментов и эксперты в области здравоохранения обсудили производство в нашей стране инновационных тромболитиков и другие пути развития отечественного фармрынка.

Как рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб, тромболитические препараты являются одними из самых востребованных на российском рынке. Инсульты занимают третье место в мире среди причин смерти.

По заверению президента фармацевтической компании «НПО Петровакс Фарм» Елены Архангельской, в России будет налажен выпуск первых серий тромболитиков «Метализе» и «Актилизе» уже в июне 2017 года. Архангельская пояснила, что это биотехнологические препараты, а их производство является одним из самых сложных.

В текущем году 30–50 тыс. упаковок нового лекарства выйдет на рынок. Полный цикл производства инновационных биотехнологических тромболитиков заработает уже в 2019 году.

Как отметил гендиректор фармацевтической компании «Берингер Ингельхайм» в РФ Павол Доброцки, «Актилизе» используется при инфарктах и инсультах в больницах и инсультных центрах, которых в России насчитывается 540, а «Метализе» — в «скорых» и больницах при инфарктах. По словам эксперта, инновационные тромболитики также применяются для того, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт, передает газета «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что жители России в первом квартале 2017 года оставили в аптеках на 20% больше средств, чем за тот же период года прошлого.