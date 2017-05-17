Новости ДНР и ЛНР: Плотницкий о покаянии, удар по Тельманово, разведчик ВСУ продал сослуживцев-жадин

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Новости ДНР и ЛНР, 17 мая. Плотницкий рассказал, когда ЛНР вернется в состав Украины; «Хирург» и Чичерина получили паспорта ЛНР; ВСУ обстреляли насосную станцию в Тельманово; чтобы погасить кредит, украинский разведчик за 32 тысячи рублей продал ЛНР списки жадных сослуживцев.

Плотницкий об условиях возвращения ЛНР в состав Украины

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий допустил возвращение ЛНР в состав Украины при условии смены в Киеве «неонацистского режима».

«Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ, — заявил глава ЛНР в интервью газете «Известия». — Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время».

По словам Плотницкого, народ Донбасса простит Украину, но только после того, как она избавится от нынешней власти.

«Рано или поздно мы их простим, но после покаяния», — отметил Плотницкий, подчеркнув, что при сохранении нынешней ситуации ни о каком возвращении ЛНР в состав Украины не может быть речи.

«Если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием того, что мы — братья, единая семья, тогда это возможно», — подчеркнул глава ЛНР.

Напомним, референдум о независимости ЛНР прошел в мае 2014 года.

Паспорт ЛНР для «Хирурга»

Руководитель российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов, певица Юлия Чичерина, а также 25 российских журналистов получили паспорта ЛНР. Об этом также рассказал глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«У нас в списке на получение паспорта 25 российских журналистов. Не так давно документ ЛНР получили спецкор ВГТРК Александр Рогаткин и известная рок-певица Юлия Чичерина. На днях паспорт ЛНР получит президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов («Хирург»)», — рассказал Плотницкий.

ВСУ бьют по Тельманово

Вооруженные силы Украины, в нарушение минских договоренностей, подвергли обстрелу насосную станцию, обеспечивающую водой поселок Тельманово в Донецкой народной республике. Также обстрелу со стороны ВСУ подверглись близлежащие поселки. Сообщается о нескольких пожарах и повреждении жилого фонда, в том числе в Куйбышевском районе Донецка.

«Ночью был обстрел очистных сооружений и насосной станции, — рассказали журналистам в администрации Тельмановского района. — Били целенаправленно, всего было зафиксировано около шести попаданий. Повреждено здание насосной станции».

По словам представителей администрации, удалось избежать человеческих жертв, поскольку сотрудники насосной станции при первых звуках обстрела успели спуститься в убежище.

«Резервуары, к счастью, целы», — отметили в администрации, добавив, что водоснабжение Тельманово и соседних районов не было нарушено.

Украинский разведчик продал ЛНР списки своей части

Украинский разведчик продал Луганской народной республике списки личного состава части, чтобы на вырученные деньги погасить кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

Как сообщили в силовых структурах ЛНР, в начале мая к ним на горячую линию позвонил 39-летний украинский военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. «Мужчина предложил продать списки личного состава части, так как ему было необходимо срочно погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали», — рассказали в МВД ЛНР.

За списки жадных сослуживцев украинский разведчик запросил 15 тысяч гривен (около 32 тысяч рублей). Сообщается, что информация была передана в разработку оперативным службам МВД, и подлинность личности «продавца» была подтверждена. После этого сделка состоялась. В МВД ЛНР обещают и в дальнейшем выплачивать вознаграждение за информацию подобного рода.

Также в МВД ЛНР рассказали, что жители подконтрольных Киеву районов Луганской области сообщили на горячую линию ЛНР о местонахождении солдат ВСУ.

СБУ вербует военнослужащих ЛНР

Министерство госбезопасности ЛНР (МГБ ЛНР) объявило в розыск сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к вербовке военнослужащих ЛНР. Об том сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

В силовом ведомстве сообщили, что в рамках уголовного дела, возбужденного МГБ ЛНР по статье «Шпионаж» (ст. 336 УК ЛНР), вынесено постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых действующих сотрудников СБУ Руслана Осипенко, Юрия Бондаренко и Вадима Городецкого. Подозреваемые объявлены в розыск.

В МГБ ЛНР подчеркнули, что подозреваемые постоянно пытались вербовать военнослужащих Народной милиции ЛНР с целью сбора сведений военного характера и информации, содержащей государственную тайну. В процессе вербовки сотрудники СБУ использовали подкуп, шантаж, угрозы физической расправы в отношении близких родственников военнослужащих ЛНР, проживающих на территории Украины, сообщили в МГБ республики.