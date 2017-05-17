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Политика
Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР защитило Клинтон от тюрьмы

Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР защитило Клинтон от тюрьмы

13:49  17 Мая 2017
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Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР отмазало Клинтон от тюрьмы

США, 17 мая. СМИ сообщают, что во время встречи в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову о намерении ИГИЛ* напасть на пассажирский авиалайнер, член Палаты представителей США рассказал о связях Хиллари Клинтон в ФБР, CNN раскрывает показания Джеймса Коми против президента США. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

ФБР, Коми и отношения Трампа с Россией

Появилась информация, что президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы бывший глава ФБР Джеймс Коми прекратил расследование в отношении Майкла Флинна, занимавшего должность советника по национальной безопасности, сообщает телеканал CNN. «Я надеюсь, что вы можете это оставить», — написал Коми, цитируя Трампа в неком документе. Во вторник откровение произвело эффект разорвавшейся бомбы, обострив уже бушующий в Белом доме политический кризис.

Трамп и секретные материалы

«Серьезно? Это же не новость!» — думают граждане США о том, что Трамп раскрыл российским высокопоставленным чиновникам разведданные, пишет The New York Times. Президент якобы сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о плане ИГ* («Исламское государство»*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) по нападению на пассажирский самолет, который должен вылететь в США.

Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР отмазало Клинтон от тюрьмы

Событие вызвало бурную реакцию американской общественности. Как обычно, люди поделились на два лагеря. Первые считают, что Трамп представляет опасность для США, и в который раз призывают расследовать его связи с правительством РФ. Вторые же убеждены, что все это вообще не заслуживает какого-либо внимания.

Издание отмечает, что в своем Twitter Трамп попытался оправдаться, написав, что «имеет полное право».

Кибербезопасность и «черви»

Комментируя последнюю глобальную кибератаку, глава компании SnoopWall, занимающейся кибербезопасностью, Гари Милиевски, заявил, что киберпреступность — это индустрия, которая стоит триллионы долларов, сообщает Breitbart. Хакерская группа «Shadow Brokers» создала первого в мире червя (вирус), который требует выкуп. Милиевски также заявил, что уже давно разработал ПО, позволяющее защитить компьютеры от этого вируса, однако оно так и не попало на рынок.

Скандал в сфере здравоохранения

Министерство юстиции США второй раз за месяц подало в суд на крупнейшую страховую компанию «UnitedHealth Group Inc.», сообщает агентство Reuters. Компания обвиняется в получении более одного миллиарда долларов от Medicare (федеральная программа страхования), на что она не имела права.

Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР отмазало Клинтон от тюрьмы

Могущество клана Клинтонов

Член Палаты представителей США Трей Гауди, возглавлявший расследование скандала с личным почтовым сервером Хиллари Клинтон в прошлом году, заявил, что связи Клинтонов с Министерством юстиции США куда более серьезны, чем могло быть известно рядовому гражданину, пишет Daily Caller. Это, по его мнению, могло привести к решению бывшего главы ФБР Джеймса Коми не предъявлять ей официальных обвинений.

Поиски пропавших

Береговая охрана США ищет выживших после того, как в 15 милях к востоку от одного из Багамских островов было обнаружено нечто похожее на обломки самолета, сообщает телеканал CNN. О пропавшем с радаров самолете стало известно еще в минувший понедельник. На борту находились: 40-летняя Дженнифер Блумин из Нью-Йорка с двумя маленькими сыновьями, и 52-летний Натан Ульрих из Нью-Гэмпшира.

Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР отмазало Клинтон от тюрьмы

Последствия торнадо

По крайней мере, один человек погиб, еще 15  пострадали из-за торнадо, обрушившегося на трейлерный парк неподалеку от маленького городка в штате Висконсин, сообщает CBS News. Правоохранительные органы и медики бросились на помощь жителям района бедствия. Домам и коттеджамвокруг озера Четек нанесен серьезный урон, причем большая часть ущерба приходится именно на трейлерный парк и несколько ферм, занимающихся разведением индейки.

Самостоятельность «с младых ногтей»

Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек, республиканцы считают, что молодые люди должны начинать обеспечивать себя сами в более раннем возрасте, сообщает moneyish.com. Например, отвечая на вопрос, в каком возрасте молодые люди должны начинать самостоятельно оплачивать услуги мобильной связи, 20% опрошенных республиканцев сказали, что это должно произойти до того, как человеку исполнится 18. Среди опрошенных демократов эту позицию разделили лишь 11% респондентов.

Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР отмазало Клинтон от тюрьмы

Расовое противостояние

В одном из университетов США белым студентам запретили посещать недавно открытое на территории студгородка кафе, объявив его «запретной для белых территорией», сообщает World Net Daily. Это случилось после того, как в кафе были обнаружены подвешенные на веревках бананы с выцарапанными на них буквами AKA, обозначающими название афроамериканского студенческого братства.

* Организация запрещена на территории РФ.

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Алексей Громов
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