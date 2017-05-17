Новости США: Трамп мог раскрыть план ИГ Лаврову, ФБР защитило Клинтон от тюрьмы
США, 17 мая. СМИ сообщают, что во время встречи в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову о намерении ИГИЛ* напасть на пассажирский авиалайнер, член Палаты представителей США рассказал о связях Хиллари Клинтон в ФБР, CNN раскрывает показания Джеймса Коми против президента США. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.
ФБР, Коми и отношения Трампа с Россией
Появилась информация, что президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы бывший глава ФБР Джеймс Коми прекратил расследование в отношении Майкла Флинна, занимавшего должность советника по национальной безопасности, сообщает телеканал CNN. «Я надеюсь, что вы можете это оставить», — написал Коми, цитируя Трампа в неком документе. Во вторник откровение произвело эффект разорвавшейся бомбы, обострив уже бушующий в Белом доме политический кризис.
Трамп и секретные материалы
«Серьезно? Это же не новость!» — думают граждане США о том, что Трамп раскрыл российским высокопоставленным чиновникам разведданные, пишет The New York Times. Президент якобы сообщил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о плане ИГ* («Исламское государство»*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) по нападению на пассажирский самолет, который должен вылететь в США.
Событие вызвало бурную реакцию американской общественности. Как обычно, люди поделились на два лагеря. Первые считают, что Трамп представляет опасность для США, и в который раз призывают расследовать его связи с правительством РФ. Вторые же убеждены, что все это вообще не заслуживает какого-либо внимания.
Издание отмечает, что в своем Twitter Трамп попытался оправдаться, написав, что «имеет полное право».
Кибербезопасность и «черви»
Комментируя последнюю глобальную кибератаку, глава компании SnoopWall, занимающейся кибербезопасностью, Гари Милиевски, заявил, что киберпреступность — это индустрия, которая стоит триллионы долларов, сообщает Breitbart. Хакерская группа «Shadow Brokers» создала первого в мире червя (вирус), который требует выкуп. Милиевски также заявил, что уже давно разработал ПО, позволяющее защитить компьютеры от этого вируса, однако оно так и не попало на рынок.
Скандал в сфере здравоохранения
Министерство юстиции США второй раз за месяц подало в суд на крупнейшую страховую компанию «UnitedHealth Group Inc.», сообщает агентство Reuters. Компания обвиняется в получении более одного миллиарда долларов от Medicare (федеральная программа страхования), на что она не имела права.
Могущество клана Клинтонов
Член Палаты представителей США Трей Гауди, возглавлявший расследование скандала с личным почтовым сервером Хиллари Клинтон в прошлом году, заявил, что связи Клинтонов с Министерством юстиции США куда более серьезны, чем могло быть известно рядовому гражданину, пишет Daily Caller. Это, по его мнению, могло привести к решению бывшего главы ФБР Джеймса Коми не предъявлять ей официальных обвинений.
Поиски пропавших
Береговая охрана США ищет выживших после того, как в 15 милях к востоку от одного из Багамских островов было обнаружено нечто похожее на обломки самолета, сообщает телеканал CNN. О пропавшем с радаров самолете стало известно еще в минувший понедельник. На борту находились: 40-летняя Дженнифер Блумин из Нью-Йорка с двумя маленькими сыновьями, и 52-летний Натан Ульрих из Нью-Гэмпшира.
Последствия торнадо
По крайней мере, один человек погиб, еще 15 пострадали из-за торнадо, обрушившегося на трейлерный парк неподалеку от маленького городка в штате Висконсин, сообщает CBS News. Правоохранительные органы и медики бросились на помощь жителям района бедствия. Домам и коттеджамвокруг озера Четек нанесен серьезный урон, причем большая часть ущерба приходится именно на трейлерный парк и несколько ферм, занимающихся разведением индейки.
Самостоятельность «с младых ногтей»
Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек, республиканцы считают, что молодые люди должны начинать обеспечивать себя сами в более раннем возрасте, сообщает moneyish.com. Например, отвечая на вопрос, в каком возрасте молодые люди должны начинать самостоятельно оплачивать услуги мобильной связи, 20% опрошенных республиканцев сказали, что это должно произойти до того, как человеку исполнится 18. Среди опрошенных демократов эту позицию разделили лишь 11% респондентов.
Расовое противостояние
В одном из университетов США белым студентам запретили посещать недавно открытое на территории студгородка кафе, объявив его «запретной для белых территорией», сообщает World Net Daily. Это случилось после того, как в кафе были обнаружены подвешенные на веревках бананы с выцарапанными на них буквами AKA, обозначающими название афроамериканского студенческого братства.
* Организация запрещена на территории РФ.