Легкомоторный самолет разбился под Пензой, погиб пилот
В закладки
Пенза, 17 мая. В Пензенской области произошло крушение легкомоторного самолета «Бекас-32». Как стало известно, воздушное судно разбилось при жесткой посадке в Земетчинском районе недалеко от села Матчерка.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, пилот самолета Геннадий У. погиб. Самолет является собственностью компании «Союз Авиа», которая по договору занимается опылением полей гербицидами.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, несколько дней назад спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек.
Комментарии