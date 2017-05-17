Легкомоторный самолет разбился под Пензой, погиб пилот

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Пенза, 17 мая. В Пензенской области произошло крушение легкомоторного самолета «Бекас-32». Как стало известно, воздушное судно разбилось при жесткой посадке в Земетчинском районе недалеко от села Матчерка.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пилот самолета Геннадий У. погиб. Самолет является собственностью компании «Союз Авиа», которая по договору занимается опылением полей гербицидами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, несколько дней назад спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек.