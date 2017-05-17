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Россия
Алкоголь могут убрать с российских телеэкранов с 6 до 23 часов

Алкоголь могут убрать с российских телеэкранов с 6 до 23 часов

11:21  17 Мая 2017
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Алкоголь могут убрать с российских телеэкранов с 6 до 23 часов

Москва, 17 мая. Госдума РФ и Общественная палата страны готовы поддержать законопроект Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) о запрете демонстрации алкоголя по ТВ с 6 до 23, заявил руководитель ЦРНАП Павел Шапкин.

По мнению представителей ЦРНАП, демонстрация распития алкоголя на телеэкране содержит в себе все признаки скрытой рекламы.

«Ребенок начинает воспринимать это как норму, — цитирует Шапкина RT. — Сложно ему потом объяснить, что употреблять алкоголь вредно. Поэтому нужно запретить показывать распитие спиртного в то время, когда телевизор смотрят дети».

Алкоголь могут убрать с российских телеэкранов с 6 до 23 часов

В центре разрабатывают законопроект по запрету трансляции алкоголя по ТВ с 6 утра до 11 вечера. В Госдуме РФ и Общественной палате страны уже заявили, что готовы поддержать эту инициативу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире.

#шапкин
Алексей Громов
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