Киевлянин одним ударом убил курившего в неположенном месте мужчину

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Киев, 17 мая. В прокуратуру Киева с повинной пришел мужчина, которого разыскивали за совершение убийства. Об этом ведомство сообщает на своей официальной странице в Facebook.

«Задержан мужчина, которого разыскивали в связи с убийством человека вблизи ресторана «МакДональдс» на Оболони. Накануне подозреваемый явился с повинной в прокуратуру», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 4 мая. Прохожий сделал замечание мужчине за курение в неположенном месте. Словесная перепалка переросла в драку. Подозреваемый ударил кулаком своего соперника, в результате тот скончался. Врачи констатировали смерть из-за черепно-мозговой травмы.