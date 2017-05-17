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Технологии
Глава Uber рассказал, как его «кинул» Илон Маск

Глава Uber рассказал, как его «кинул» Илон Маск

11:21  17 Мая 2017
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Глава Uber рассказал, как его «кинул» Илон Маск

Вашингтон, 17 мая. Гендиректор Uber Трэвис Каланик в 2016 году предлагал главе Tesla Илону Маску начать сотрудничество в сфере развития беспилотных технологий, однако тот отказался. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию из новой книги Адама Лашински Wild Ride, которая увидит свет на следующей неделе. 

Каланик вспоминает о своем звонке Маску. По словам гендиректора Uber, он пытался убедить Маска в том, что им следует объединить усилия в этой области, однако Маск не соглашался, утверждая, что беспилотные технологии — это «слишком далеко и нереалистично». 

Однако примерно в то же время одному из помощников Каланика удалось узнать, что разработка беспилотного автомобиля является одной из приоритетных задач Tesla. Более того, буквально через несколько дней после разговора с Калаником Тесла представил план развития компании на десятилетний срок. План в числе прочего включал развитие сервиса такси с беспилотными автомобилями. 

В Tesla и Uber появившуюся информацию никак не комментируют. 

#маск #tesla #uber #каланик
Владимир Багров
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