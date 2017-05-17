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Общество
Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

11:02  17 Мая 2017
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Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

Санкт-Петербург, 17 мая. Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору сняли с повестки дня Законодательного Собрания Петербурга. 

Такое решение было принято по предложению депутата Бориса Ивченко. Его поддержали 38 парламентариев. Как уточнили в управлении информации ЗакСа, правом вносить или снимать с повестки какой-либо вопрос обладает любой депутат.

Напомним, решение провести референдум о статусе Исаакия было принято Горизбиркомом 28 марта, после этого документ должен пройти рассмотрение в парламенте города, а инициаторам нужно собрать 75 тыс. подписей жителей Северной столицы. 

Повестка дня, в которой стоял вопрос о передаче храма, ранее был утвержден комитетом по законодательству.
 

Ярослава Замысловатова
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