Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

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Санкт-Петербург, 17 мая. Вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору сняли с повестки дня Законодательного Собрания Петербурга.

Такое решение было принято по предложению депутата Бориса Ивченко. Его поддержали 38 парламентариев. Как уточнили в управлении информации ЗакСа, правом вносить или снимать с повестки какой-либо вопрос обладает любой депутат.

Напомним, решение провести референдум о статусе Исаакия было принято Горизбиркомом 28 марта, после этого документ должен пройти рассмотрение в парламенте города, а инициаторам нужно собрать 75 тыс. подписей жителей Северной столицы.

Повестка дня, в которой стоял вопрос о передаче храма, ранее был утвержден комитетом по законодательству.

