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Новороссия
ДНР: персонал фильтровальной станции заблокирован из-за обстрелов ВСУ

ДНР: персонал фильтровальной станции заблокирован из-за обстрелов ВСУ

11:33  17 Мая 2017
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ДНР: персонал фильтровальной станции заблокирован из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 17 мая. Совместный центр по контролю и координации ДНР сообщает о продолжающихся обстрелах Республики со стороны украинских силовиков.

Отмечается, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции оказались заблокированными на объекте из-за обстрелов ВСУ. Обслуживающий персонал не имеет возможности покинуть станцию. Представитель СЦКК ДНР сообщает, что люди находятся в убежище, однако сохраняется опасность для их жизни и здоровья.

ДНР: персонал фильтровальной станции заблокирован из-за обстрелов ВСУ

Алексей Громов
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