ДНР: персонал фильтровальной станции заблокирован из-за обстрелов ВСУ

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Донецк, 17 мая. Совместный центр по контролю и координации ДНР сообщает о продолжающихся обстрелах Республики со стороны украинских силовиков.

Отмечается, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции оказались заблокированными на объекте из-за обстрелов ВСУ. Обслуживающий персонал не имеет возможности покинуть станцию. Представитель СЦКК ДНР сообщает, что люди находятся в убежище, однако сохраняется опасность для их жизни и здоровья.