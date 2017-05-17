«Терек» приложит все усилия для продления контракта с Олегом Ивановым

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Грозный, 17 мая. Грозненский клуб «Терек» намерен приложить максимум усилий, чтобы продлить контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Договор Иванова с «Тереком» истекает этим летом, и не исключено, что игрок может продолжить карьеру в другом клубе. По словам собеседника газеты «Известия», футболистом активно интересуется московское «Динамо», которому необходимо усиление перед возвращением в премьер-лигу. Однако грозненский клуб не намерен расставаться с многолетним лидером команды.