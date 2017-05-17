Омского дворника-рецидивиста посадили на 17 лет за изнасилование мальчиков

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Омск, 17 мая. В Омске вынесли приговор дворнику, обвиненному в сексуальном насилии над мальчиками 7 и 11 лет. Преступнику назначили наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следственных органов, в 2012 и 2016 годах 38-летний мужчина, ранее судимый за хищение чужого имущества, неоднократно развращал двух мальчиков, сопровождая преступные действия угрозами убийством. Потерпевшие рассказали о действиях дворника родителям только осенью прошлого года, после чего злоумышленник был задержан.