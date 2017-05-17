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Технологии
Lada 4х4 нового поколения получит трансмиссию от Renault Duster

Lada 4х4 нового поколения получит трансмиссию от Renault Duster

15:26  17 Мая 2017
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Lada 4х4 NG будет построена на платформе Renault Duster

Тольятти, 17 мая. Кузов отечественной новинки Lada 4х4 будет построен на платформе B0, принадлежащей альянсу Renault-Nissan. Разработчики адаптируют платформу Renault Duster к Lada, сообщил источник в «АвтоВАЗ».

Разработчики Lada 4х4 намерены установить коробку передач как у полноприводных Renault Duster. Они отмечают, что это будет шестиступенчатая трансмиссия с индексом TL8. Коробка передач будет размещена поперек моторного отсека, что предполагает иную конструкцию основных узлов, включая подвеску. 

Также было принято решение сконструировать кузов отечественного внедорожника на платформе В0 альянса Renault-Nissan. Lada 4х4 может быть представлена уже в 2019 году.

Lada 4х4 NG будет построена на платформе Renault Duster

Ранее сообщалось, что международная компания Top CarDesign, специализирующая на тюнинге автомобилей, откроет свое первое представительство на юге России. 

Катерина Тимошенская
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