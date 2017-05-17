Lada 4х4 нового поколения получит трансмиссию от Renault Duster

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Тольятти, 17 мая. Кузов отечественной новинки Lada 4х4 будет построен на платформе B0, принадлежащей альянсу Renault-Nissan. Разработчики адаптируют платформу Renault Duster к Lada, сообщил источник в «АвтоВАЗ».

Разработчики Lada 4х4 намерены установить коробку передач как у полноприводных Renault Duster. Они отмечают, что это будет шестиступенчатая трансмиссия с индексом TL8. Коробка передач будет размещена поперек моторного отсека, что предполагает иную конструкцию основных узлов, включая подвеску.

Также было принято решение сконструировать кузов отечественного внедорожника на платформе В0 альянса Renault-Nissan. Lada 4х4 может быть представлена уже в 2019 году.

Ранее сообщалось, что международная компания Top CarDesign, специализирующая на тюнинге автомобилей, откроет свое первое представительство на юге России.