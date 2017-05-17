Ученые показали белые вспышки, зафиксированные на Земле зондом NASA

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Нью-Йорк, 17 мая. Ученые NASA расшифровали значения белых вспышек, которые были обнаружены на поверхности Земли.

Как сообщалось ранее, необычное явление было обнаружено на снимках голубой планеты, сделанных из космоса зондом DSCOVR. Все фотографии были переданы в космическое агентство.

Выяснилось, что зафиксированные на снимках вспышки оказались вовсе не отражением Солнца от океана, как считалось ранее. По словам Александра Маршака из Центра космических полетов NASA, пятна слишком большие, чтобы быть отражением света от водной поверхности рек и озер. Ученые объяснили, что эти белые вспышки возникают не на поверхности Земли, а в ее атмосфере, когда свет отражается от льдинок, повернутых в горизонтальном положении.

Зонд DSCOVR был запущен в космос в феврале 2015 года. В отличие от многих зондов подобного типа, он не вращается вокруг Земли, а находится в глубокой точке космоса, там, где силы Солнца и Земли уравновешивают друг друга. По словам ученых, данную технологию съемки можно использовать для изучения экзопланет во Вселенной.