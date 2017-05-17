ФСБ проверяет сведения о хищении средств при строительстве объектов к ЧМ-2018

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Санкт-Петербург, 17 мая. Обыски, которые прошли накануне в дирекции транспортного строительства Петербурга и в ЗАО «Пилон», не связаны с уголовным делом. Как стало известно ФАН, в правоохранительные органы поступила информация о возможном хищении средств, выделенных на строительство объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Сейчас наступила очередь проверки путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Во вторник были изъяты все документы, имеющиеся в наличии. Правда, сама развязка пока не готова — еще не достроены подземные переходы, а сама сдача объекта готовится в декабре 2017 года. В настоящее время возможен перенос сдачи, поскольку документы на проверки будут находиться не менее шести месяцев.