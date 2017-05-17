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Новости Сирии
Ракка: курды готовы выбить ИГ из последнего форпоста «Халифата»

Ракка: курды готовы выбить ИГ из последнего форпоста «Халифата»

10:54  17 Мая 2017
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Ракка: курды готовы выбить ИГ из последнего форпоста «Халифата»

Ракка, 17 мая. Курдское ополчение в составе «Сирийских демократических сил» освободило от террористов 18 селений и 44 фермы в провинции Ракка.

Военные источники сообщают, что бои ведутся уже на подступах к городу. Не обходится без потерь — боевики убили четырех ополченцев, но сами игиловцы лишились нескольких десятков боевиков. Сейчас «Сирийские демократические силы» находятся всего в нескольких километрах от столицы террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), подтягиваются дополнительные отряды со стороны города Табка.

Ракка: курды готовы выбить ИГ из последнего форпоста «Халифата»

Курды создали безопасный коридор для того, чтобы обеспечить выход мирному населению из Ракки. Им уже воспользовались порядка четырех тысяч гражданских лиц, беженцы перенаправлены в специально созданный лагерь в городе Айн-Иса.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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