Ракка: курды готовы выбить ИГ из последнего форпоста «Халифата»

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Ракка, 17 мая. Курдское ополчение в составе «Сирийских демократических сил» освободило от террористов 18 селений и 44 фермы в провинции Ракка.

Военные источники сообщают, что бои ведутся уже на подступах к городу. Не обходится без потерь — боевики убили четырех ополченцев, но сами игиловцы лишились нескольких десятков боевиков. Сейчас «Сирийские демократические силы» находятся всего в нескольких километрах от столицы террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), подтягиваются дополнительные отряды со стороны города Табка.

Курды создали безопасный коридор для того, чтобы обеспечить выход мирному населению из Ракки. Им уже воспользовались порядка четырех тысяч гражданских лиц, беженцы перенаправлены в специально созданный лагерь в городе Айн-Иса.

* Организация запрещена на территории РФ.