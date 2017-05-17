Стали известны имена двойняшек и их родителей, погибших при пожаре в Хакасии

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Абакан, 17 мая. Двухквартирный дом сгорел в селе Балыкса в Хакасии, при этом погибла семья из четырех человек. ФАН стали известны имена погибших.

Пожар произошел накануне и унес жизни четырех человек, в том числе двоих детей 2013 г.р., их матери 1976 г.р. и отчима 1971 г.р. Еще один ребенок остался жив, поскольку находился в школе. Также, по некоторым данным, в квартире находился отец детей, который смог спастись самостоятельно. Предварительная причина пожара — курение в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно ФАН, в огне погибли четырехлетние Дарья и Ульяна К., а также их 40-летняя мать Елена К. и 45-летний отчим Роман К.