Количество уголовных дел по «Санкт-Петербург арене» выросло до семи

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Санкт-Петербург, 17 мая. В мае 2017 года было возбуждено сразу три уголовных дела по строительству стадиона на Крестовском острове. Одно из них касается компании ООО «СтройЭлетроМонтаж №5». В данном случае речь идет о взятке в 20 миллионов рублей, по версии следствия, полученной вице-губернатором города Маратом Оганесяном от гендиректора компании Василия Сливкина.

Также возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки и посредничестве при ее передаче. Все они касаются бывшего вице-губернатора Петербурга, который курировал строительство объекта.

Напомним, до 2017 года были возбуждены четыре уголовных дела по фактам хищения при строительстве «Санкт-Петербург Арены». Первое – еще в 2013 году по результатам проверки стадиона счетной палатой РФ, там была выявлена недостача в 500 миллионов рублей. Второе уголовное дело появилось уже в 2016 году, на сей раз по компании «СтройЭлектроМонтаж», занимавшейся художественной подсветкой. Следствие полагает, что деньги были списаны на дорогостоящие лампы, однако самих ламп в наличии не оказалось. Сливкин тогда же был обвинен в хищениях на десятки миллионов рублей.

Третье уголовное дело касалось электронного оборудования на 50 миллионов, а четвертое все по тому же фигуранту Сливкину было возбуждено по факту хищений при прокладке силового кабеля.