Знаменитый советский космонавт Горбатко скончался в Москве

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался в Москве этой ночью, сообщили источники в космической отрасли.

Легендарный космонавт скончался в четыре часа утра по московскому времени. По данным источников, самочувствие Горбатко ухудшилось две недели назад, и космонавта положили в госпиталь Мандрыка. Этой ночью он скончался в реанимации.

Время и место похорон на данный момент неизвестны.

Накануне поступило сообщение, что известный киноактер и режиссер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни после тяжелой болезни. Причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенного им ракового заболевания.