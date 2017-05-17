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Общество
Знаменитый советский космонавт Горбатко скончался в Москве

Знаменитый советский космонавт Горбатко скончался в Москве

10:50  17 Мая 2017
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Знаменитый советский космонавт Горбатко скончался в Москве

Москва, 17 мая. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался в Москве этой ночью, сообщили источники в космической отрасли.

Легендарный космонавт скончался в четыре часа утра по московскому времени. По данным источников, самочувствие Горбатко ухудшилось две недели назад, и космонавта положили в госпиталь Мандрыка. Этой ночью он скончался в реанимации.

Время и место похорон на данный момент неизвестны.

Накануне поступило сообщение, что известный киноактер и режиссер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни после тяжелой болезни. Причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенного им ракового заболевания.

#горбатко
Катерина Тимошенская
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