Мировой лидер тюнинга люксовых авто откроет первое ателье на юге России
Минводы, 17 мая. Международная компания Top CarDesign, специализирующая на тюнинге автомобилей, откроет свое первое представительство на юге России. Ателье будет заниматься преображением и усовершенствованием машин класса «люкс». Об этом сегодня сообщают СМИ со ссылкой на представителей компании.
Офис будет открыт в Минводах уже в ближайшую пятницу, 19 мая. На церемонию приглашены чиновники и бизнесмены. Обещают, что перед гостями выступит певица Ани Лорак. Компания рассчитывает, что новое ателье будет популярно среди владельцев дорогих автомобилей не только в регионе, но и всего федерального округа. Она надеется, что будут поступать заказы и от клиентов, проживающих в центре страны.