Мировой лидер тюнинга люксовых авто откроет первое ателье на юге России

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Минводы, 17 мая. Международная компания Top CarDesign, специализирующая на тюнинге автомобилей, откроет свое первое представительство на юге России. Ателье будет заниматься преображением и усовершенствованием машин класса «люкс». Об этом сегодня сообщают СМИ со ссылкой на представителей компании.

Офис будет открыт в Минводах уже в ближайшую пятницу, 19 мая. На церемонию приглашены чиновники и бизнесмены. Обещают, что перед гостями выступит певица Ани Лорак. Компания рассчитывает, что новое ателье будет популярно среди владельцев дорогих автомобилей не только в регионе, но и всего федерального округа. Она надеется, что будут поступать заказы и от клиентов, проживающих в центре страны.