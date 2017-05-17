Топ-5 лжемифов озвучил ученый Соколов: Если им верить, наступит средневековье. ФАН-ТВ

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«В России наука не стоит на почве, на которой желательно было бы ее видеть… К сожалению, весьма многие из так называемых «ученых» относятся к науке, как к дойной корове, которая обязана снабжать их ежедневным продовольствием, что делает из ученых – ремесленников и иногда даже просто шарлатанов. В таком случае научная истина – дело второстепенной важности». Так говорил в далеком 1881 году Николай Миклухо-Маклай. И сегодня проблема, которую поднимал знаменитый русский антрополог и путешественник, все так же актуальна. Так называемая лженаука продолжает противостоять науке рациональной, все больше споров с каждым годом, как снежный ком, накапливается в самых разных научных областях, и отличить научное знание от мифа становится всё труднее.

Собеседник корреспондента ФАН-ТВ – журналист, организатор нашумевших в Москве палеонтологических выставок, главный редактор интернет-портала «Антропогенез» (antropogenez.ru), глава одноименного клуба, участники которого – известные российские ученые, человек, которого смело можно назвать популяризатором науки, Александр Соколов.

– Александр, вы один из тех людей, кто борется с лженаукой. Уже готовится выйти в свет ваша новая книга – я так понимаю, к открытию форума «Ученые против мифов», который состоится в Москве в июне.

– Да.

– Она называется «Ученые скрывают?» Название, я бы сказала, еще более интригующее, чем у вашей предыдущей книги – «Мифы об эволюции человека». Расскажите, какие проблемы, вопросы вы ставите в этой второй книге?

– Я старался сделать книгу во многом провокационной, то есть, само название намекает на то, что есть официальная наука, которая дает нам некоторую картину – на самом деле, искаженную. Есть какие-то независимые исследователи, которые на самом деле находят какие-то настоящие артефакты, настоящие знания, а нехорошие официальные ученые их всячески притесняют, и прочее. Это некий стереотип, мем, на котором паразитирует лженаука разных категорий. То есть, это то, что называется конспирологией в области науки. Я как раз рассчитываю, что люди, увидев эту обложку, подумают, что они найдут под обложкой что-то такое лженаучное, а открыв книгу, прочитают, может быть, что-то, что изменит их взгляд…

– Сюрприз!

– Да, сюрприз. Так я делал и с прошлой книгой. Я со своей колокольни вижу проблему в разрыве между реальными достижениями современной науки и тем, что об этом знает широкая публика. К сожалению, некий провал в научной пропаганде привел к тому, что у людей сложился стереотип ученого, порой совершенно негативного. Вся наша цивилизация держится на науке, люди этого не знают, не понимают. Эту ситуацию нужно исправлять, потому что, чем больше разрыв, тем хуже, люди не будут верить науке, государство не будет давать деньги в науку, молодые люди не будут учиться, чтобы стать учеными… Ну, а дальше – средневековье наступает в какой-то момент.

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– Интересная тема – научные мифы, мифы, которые окружают нас в повседневной жизни. Можете привести в пример топ-5 мифов, которые вы видите сегодня?

– Я, опять же, смотрю со своей колокольни… Меня регулярно спрашивают, почему современные обезьяны в людей не превращаются, если вы утверждаете, что человек произошел от обезьяны? Почему мы не наблюдаем этот процесс сегодня? Нужно немножко представлять себе, как работает эволюция, понимать, что современные обезьяны – это не наши предки, это точно такой же продукт эволюции, как мы с вами. Второе – допустим, про египетские пирамиды. Что египетские пирамиды построены инопланетянами или атлантами, или черт знает кем, но только не людьми. Опять же, это плохое знание истории, плохое представление о том, на чем была основана человеческая цивилизация за тысячелетия до того, как появились машины. Более глобально – это про инопланетян: что, на самом деле, на землю в древности прилетали инопланетяне, мы сами – это продукт генной инженерии инопланетян. Четвертый: что славяне – самый древний народ, которые принесли всё вообще человечеству. Вообще, вся история сфальсифицирована, немцы придумали нам некую фальшивую историю…

– Александр, вы часто в своих лекциях, статьях, на заседаниях клуба оперируете понятием научного мышления. А что это такое? Как отличить научное мышление от лженауки?

– Человек XXI века получает на порядки больше информации в день, в единицу времени, чем люди даже еще буквально несколько десятилетий назад, но никаких фильтров для того, чтобы эту информацию как-то дифференцировать, у человека в голове нет. Например, нужно решить, как я порежу торт или повешу полку на стену. Годится первое решение, которое пришло мне в голову. В науке этот подход тупиковый, потому что в науке, как правило, если есть некая сложная задача, гипотеза, у нее может быть множество вариантов объяснений. Наша задача взять не первое попавшееся, не то, которое нам нравится, а то, которое соответствует наибольшему количеству накопленной наукой фактов. Ученый живет с тем, что часто наука дает какие-то некомфортные, интуитивно неприятные сведения, факты, но с этим нужно смириться. Если некий человек, назвавшийся ученым, рассуждая о какой-то научной теории, начинает приводить аргументы, связанные с религией, политикой, например, с национальными вопросами, это значит, что человек обращается не к вашему интеллекту, а к вашим эмоциям, старается манипулировать вашим мнением. Как правило, ученые достаточно скромны. Когда человек преподносит свой результат, начинает говорить: «Это сенсация, переворот в науке, революция!», то выводы о значении этого результата должны делать другие специалисты, независимые эксперты, которые дают рецензию после того, как это выходит в научном журнале. Рецензенты могут делать вывод, иногда, может быть, через десятилетие оценить значение этого труда.

– Как может научное мышление помочь в политике?

– Здесь, может быть, не столько важно, чтобы политика была научной, а важно, чтобы политики не руководствовались лженаучными идеями, навязанными им или недобросовестными людьми, или людьми с психическими отклонениями. Исторические примеры нам известны: тот же самый наиболее яркий пример – нацизм в Германии, который тоже был как бы научно обоснованной политикой. То есть: вот есть учение о высших и низших расах, пожалуйста, обоснованное некими учеными. Но понятно, что настоящие ученые старались не сотрудничать с этими ребятами.

– Популяризация науки – кто этим должен заниматься и как?

– Вопрос в том, кто этим должен заниматься, и кто этим занимается. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наверное, этим должно заниматься государство, какие-то институты государственные. У нас это сейчас, как правило, деятельность одиночек-энтузиастов, в лучшем случае, некоммерческих, неформальных объединений этих энтузиастов. В том числе, мы это делаем, когда мы организуем наш форум, который будет 10 июня.

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