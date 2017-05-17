Мутко осудил отказ Roland Garros приглашать Шарапову: Весь теннисный мир в недоумении

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Москва, 17 мая. Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что у всего теннисного мира вызвал недоумение отказ организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису от выдачи россиянке Марии Шараповой специального приглашения для участия в турнире Roland Garros.

По словам Мутко, российская сторона не сможет повлиять на принятое решение.

«Все здравомыслящие люди, международная федерация, вы видели ее позицию, все в недоумении», — сказал он.

Как отметил Мутко, Шарапова должна была получить приглашение, будучи двукратной победительницей.

«Пусть это останется на совести организаторов», — добавил вице-премьер в интервью «Р-Спорт».

Ранее глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон также заявил о своем несогласии с отказом в предоставлении российской теннисистке специального приглашения (wildcard) для участия в турнире Roland Garros.

Напомним, накануне Шарапова принесла свои извинения болельщикам за необходимость сняться с матча второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.