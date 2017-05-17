Конгрессмены потребовали провести расследование в отношении Трампа: к чему это приведет?

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Все демократы, которые входят в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената, потребовали провести незамедлительное расследование в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и ряда высокопоставленных чиновников новой администрации США. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о давлении на Трампа и возможности расследования в отношении него.

По данным американских средств массовой информации, направленное председателям обоих комитетов письмо подписали все 33 демократа — члена этих комитетов. Согласно их заявлению, демократы хотят выяснить, не является ли Трамп и его высокопоставленные чиновники участниками продолжающегося сговора с целью воспрепятствования расследованию, которое на данный момент проводится Федеральным бюро расследований (ФБР), министерством юстиции и конгрессом. Расследование связано с членами президентской кампании и их контактов с чиновниками Российской Федерации. По их мнению, продолжение игнорирования этих скандалов неприемлемо.

Напомним, газета New York Times утверждает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп просил бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. В свою очередь новая администрация отрицает информацию СМИ.

Как передавала Lenta.ru, Дональд Трамп отстранил от должности Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять возложенные на него обязательства. Заметим, что Джеймс Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых «связей» с Российской Федерацией, которые Белый дом опровергает. Москва также не согласна с подобными утверждениями. Стоит упомянуть, что кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон также обвинила Коми в том, что он виноват в ее поражении.

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН выразил мнение, что демократы в конгрессе уже довольно давно находятся в положении отчаянно отбивающихся от контрнаступления Трампа. Если еще совсем недавно, и это было причиной довольно серьезного проседания рейтинга Трампа, на него ополчились буквально все силы, то сейчас ситуация меняется.

«Если отталкиваться от такого барометра как рейтинг, проседания произошли во многом потому, что Трамп сразу после инаугурации притормозил все процессы, анонсированные им во время избирательной кампании, и слегка обескуражил собственный электорат. От Трампа ожидали более решительных действий. Для значительной части американцев Трамп был революционером, за него голосовали, чтобы произвести в ряде случаев радикальную зачистку. Одни угрозы посадить Клинтон на нары дали ему много сторонников — откровенный популизм, но востребованный, знаковый. Но реальность такова, что Трампу пришлось договариваться с элитами. В первую очередь с союзниками по Республиканской партии. Это не так просто, учитывая число антироссийски настроенных конгрессменов и СМИ. Резкие шаги Трампа в Сирии умерили раж антироссийской истерии в рядах республиканцев. Он теперь чист, потому что провел военную операцию, явно враждебную по отношению к российским интересам. Поскольку в Сирии ситуация сложная и «дружить» там России и США вряд ли получится, Трамп будет ссылаться на ситуацию на Ближнем Востоке, где он готов действовать весьма жестко, в том числе по отношению к нам, — всякий раз, когда его в очередной раз обвинят в «связях с Россией», — пояснил Игорь Рябов.

Но, заметил эксперт, демократы — это другое племя. Они будут настроены по отношению к Трампу резко негативно, что бы он ни делал.

«Даже если он возьмет к себе Обаму на работу — он останется ярым врагом либералов и глобалистов, которые захватили сегодня рычаги управления в Демократической партии. Увольнение Коми стало еще одним ударом по либералам. Причем ощутимым. Они теряют весьма существенный силовой ресурс. Если разгромить еще и штаб Госдепартамента США, у них мало что останется. Плюс, если Трамп поставит на должность ФБР своего или неангажированного человека (а мнение демократического меньшинства в конгрессе тут роли не играет — утверждать директора ФБР будут республиканцы), вся грязь, которую месили демократы последние годы (прослушки, финансирование госпереворотов по всему миру, компромат на того же Трампа) и которая лежит в архиве ФБР, может выйти наружу. Вот они и истерят, нанося по Трампу довольно жалкие информационные удары в ответ. Трамп уволил Коми, ясно понимая, как он будет действовать дальше. И уж точно он готов к отбрыкиваниям демократов», — резюмировал Игорь Рябов.

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