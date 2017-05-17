Назван топ-10 автомобилей, с которыми владельцы расстаются неохотнее всего‍

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Москва, 17 мая. Американские эксперты составили рейтинг автомобилей, которые меняют владельцев реже всего. Представителей этого списка, как правило, водители эксплуатируют в течение 9-11 лет и с неохотой меняют на новую модель.

Специалисты проанализировали истории 16 млн машин и пришли к выводу, что американские автомобилисты меняют машину на новую в среднем раз в семь лет. Однако есть модели, на которых большинство водителей ездят 9 лет и более. Возглавил топ-10 внедорожник Toyota Land Cruiser, владельцы которого эксплуатируют его до 11 лет. На втором месте — Porsche Boxster со сроком использования около 10 лет. Замыкает тройку Mercedes-Benz SLK (около 9 лет эксплуатации).

Также в престижный список попали Ford Explorer, Toyota Sequoia, Chevrolet Corvette, Toyota 4Runner, Audi TT и Toyota Avalon, передает New Inform.

Добавим, ранее страховщики назвали топ-5 самых невыгодных автомобилей. Выяснилось, что самыми невыгодными для них являются люксовые машины премиум-класса.