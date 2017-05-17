Монстры: Пушков шокирован истерикой в СМИ после разговора Трампа с Лавровым о планах ИГ

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Москва, 17 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал монстрами американские СМИ, устроившие Трампу истерику из-за того, что американский президент предоставил Сергею Лаврову данных о планах ИГ* взорвать пассажирский самолет.

Оказывается, СМИ США устроили Трампу истерику за то,что он сообщил нам о планах ИГ взорвать наш пассажирский самолет. Не должен был! Монстры — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 17, 2017

«Оказывается, СМИ США устроили Трампу истерику за то,что он сообщил нам о планах ИГ взорвать наш пассажирский самолет. Не должен был! Монстры», — с возмущением написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

О том, что Трамп поделился с главой МИД РФ данными разведчиков ранее сообщил телеканал ABC. Источники канала утверждают, что эти сведения были получены израильским шпионом в рядах террористов. Речь шла о планах экстремистов взорвать борт самолета, направляющегося в США. Взрывное устройство террористы собирались спрятать в ноутбуке.

ABC утверждает, что после того как Трамп поделился этой информацией, жизни шпиона грозит опасность. Кроме того, телеканал сообщил, что помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал допустимым предоставление РФ этих сведений из-за теракта на борту российского самолет А321 «Когалымавиа», потерпевшего катастрофу на Синайском полуострове. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

* Организация запрещена на территории РФ.