Министр обороны Украины подсчитал потери ВСУ за время операции в Донбассе

В закладки

Скопировать

Киев, 17 мая. С начала военной операции в Донбассе погибли 2655 военнослужащих вооруженных сил Украины. Такие данные озвучил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle глава украинского Минобороны Степан Полторак.

«2655 военнослужащих погибли, защищая Украину», — заявил он.

По его словам, операция, которая продолжается уже более трех лет, унесла жизни более 10 тысяч граждан страны, раненных в два раза больше. Как подчеркнул Полторак, за годы военных действий Украина «потеряла 43 тысячи квадратных километров земли».

Добавим, что в ДНР и ЛНР уверены, что Киев преуменьшает свои потери в Донбассе. В республиках считают, что к гибели военнослужащих приводят в том числе и нарушения, а также отсутствие дисциплины в рядах ВСУ.