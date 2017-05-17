Модель Playboy из США отправится в тюрьму за фото голой старушки в фитнес-центре

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Лос-Анджелес, 17 мая. Модель журнала Playboy Дэни Мэтерс грозит тюремный срок и внушительный денежный штраф за фото обнаженной 70-летней женщины, которое девушка сделала в раздевалке фитнес-центра.

Судебное разбирательство началось еще в 2016 году, когда Мэтерс опубликовала фото пожилой женщины, которое сделала в раздевалке спортзала. Снимок девушка сопроводила подписью: «Если я уже не смогу это развидеть, то и вы не сможете».

Этим поступком девушка возмутила своих подписчиков в соцсетях, а дело получило широкий резонанс. Модель выгнали из популярного утреннего радио-шоу, а сеть фитнес-клубов, в одном из которых и была сделана скандальная фотография, пожизненно запретила модели появляться в зале.

Защита девушки настаивала на том, что в местных законах формулировка конфиденциальности является весьма расплывчатой, однако суд с этим не согласился. Теперь модели грозит тюремное заключение на полгода и штраф в размере тысячи долларов. Окончательное решение суд вынесет 26 мая.