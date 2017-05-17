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Происшествия
Десятки авиарейсов отменены в Москве из-за непогоды

Десятки авиарейсов отменены в Москве из-за непогоды

10:36  17 Мая 2017
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Десятки авиарейсов отменены в Москве из-за непогоды

Москва, 17 мая. Почти 20 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы из-за плохой погоды. Такие данные предоставил портал «Яндекс. Расписание».

Непогода в столице России привела к отмене и задержке десятков рейсов. Так, в московском аэропорту «Шереметьево» отменены пять рейсов, еще четыре задерживаются.

Вылеты 12 самолетов из «Домодедово» — отменены. Еще 10 самолетов задерживаются.

Во «Внуково» отменен вылет только одного лайнера, еще один самолет — задержан, передает газета «Известия».

Десятки авиарейсов отменены в Москве из-за непогоды

Ранее поступило сообщение, что уже в четверг, 18 мая, в Москве и МО значительно потеплеет, что, по мнению синоптиков, должно греть души кутающихся в плащи и куртки москвичей.

Катерина Тимошенская
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