Москвичка обнаружила в квартире мумию своей сестры

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Москва, 17 мая. Решившая проведать сестру москвичка обнаружила ее мумифицированный труп в квартире дома на Новом Арбате. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница столицы с заявлением об обнаружении мумии своей родной 57-летней сестры. Женщина нашла мумию в квартире погибшей на Новом Арбате. Труп лежал на кровати, накрытый постельным бельем. Признаков насильственной смерти при осмотре на нем не обнаружили. Как считают эксперты, смерть женщины наступила около 5-6 месяцев назад.