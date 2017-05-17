Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Глава Минобороны Украины рассказал, как Киев будет возвращать Донецк и Луганск

Глава Минобороны Украины рассказал, как Киев будет возвращать Донецк и Луганск

11:46  17 Мая 2017
1750

Киев не намерен возвращать ЛНР и ДНР силой — министр обороны Украины

Киев, 17 мая. Киев не намерен возвращать под свой контроль территории Луганской и Донецкой народных республик силовым путем. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем»,  — заявил он в интервью изданию Deutsche Welle.

Полторак также выразил уверенность, что народные республики Донбасса рано или поздно окажутся под контролем Киева.

Добавим, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что возвращение республики в состав Украины станет возможным только после ухода нынешней украинской власти.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть