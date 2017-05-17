Глава Минобороны Украины рассказал, как Киев будет возвращать Донецк и Луганск
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Киев, 17 мая. Киев не намерен возвращать под свой контроль территории Луганской и Донецкой народных республик силовым путем. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.
«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем», — заявил он в интервью изданию Deutsche Welle.
Полторак также выразил уверенность, что народные республики Донбасса рано или поздно окажутся под контролем Киева.
Добавим, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что возвращение республики в состав Украины станет возможным только после ухода нынешней украинской власти.
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