Глава Минобороны Украины рассказал, как Киев будет возвращать Донецк и Луганск

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Киев, 17 мая. Киев не намерен возвращать под свой контроль территории Луганской и Донецкой народных республик силовым путем. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем», — заявил он в интервью изданию Deutsche Welle.

Полторак также выразил уверенность, что народные республики Донбасса рано или поздно окажутся под контролем Киева.

Добавим, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что возвращение республики в состав Украины станет возможным только после ухода нынешней украинской власти.