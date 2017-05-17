Смертельное ДТП в Челябинске: рейсовый автобус протаранил Lada Priora

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Челябинск, 17 мая. Страшное ДТП произошло утром в среду в городе Челябинск: один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой. Как говорится в сообщении пресс-службы городской службы спасения, авария случилась на Северном тракте.

Согласно приведенным данным, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем Lada Priora. В результате сильного удара смертельные травмы получил пассажир «Лады». Спасатели деблокировали из легкового автомобиля пострадавшего водителя с помощью гидравлических инструментов. Мужчина получил серьезную травму ноги.

В сообщении добавили, что в момент ДТП в салоне пассажиров не было, сам водитель автобуса не пострадал.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, под Ачитом в Свердловской области в иномарке сгорели четыре человека.