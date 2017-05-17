В Алеппо восстанавливают электроснабжение

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Алеппо, 17 мая. Боевики вывели из строя все генераторы ТЭС в крупнейшем городе Сирии.

Уже несколько лет Алеппо живет в режиме жесточайшей экономии электричества. По всему городу установили дизель-генераторы, каждый из которых может обеспечить энергией около 14 квартир на 10 часов в сутки. Также активно используются солнечные батареи.

Жители Алеппо надеются на восстановление теплоэлектростанции, некогда крупнейшей на Ближнем Востоке. Боевики вывели из строя все пять генераторов станции, ущерб оценивается в 800 миллионов долларов. Власти Сирии обратились за помощью к США, чтобы восстановить хотя бы один генератор, но Вашингтон ответил санкциями. Сейчас Алеппо надеется на поддержку России и Ирана.