Каннский кинофестиваль — 2017: когда пройдет, премьеры, участие России, модные вечеринки

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Во Франции стартует ежегодный один из самых престижных кинематографических фестивалей класса «А», который всегда проводится в конце мая в курортном городе Канн во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет на Лазурном берегу. В этом году Каннский фестиваль является юбилейным — он проводится уже в 70-й раз.

Когда пройдет Каннский фестиваль — 2017

70-й юбилейный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Кто из звезд ожидается на кинофестивале

Жюри кинофестиваля в этом году возглавит знаменитый режиссер Педро Альмодовар. Среди членов жюри анонсированы Ума Турман, Уилл Смит, Джессика Честейн и Паоло Соррентино.

Ведущей церемоний открытия и закрытия фестиваля будет актриса Моника Белуччи.

Также в Канне ждут приезда Франсуа Озона, Михаэля Ханеке, Софии Копполы, Мишеля Хазанавичуса, Колина Фаррелла, Николь Кидман, Джулианны Мур, Мишель Уильямс, Изабель Юппер, Джейка Джилленхола, Тильды Суинтон и других звезд первой величины. Селебрити собираются не только блеснуть нарядами на красной дорожке и посетить громкие премьеры, но и принять участие в модных и престижных вечеринках, которые ежегодно проводятся в рамках кинофестиваля.

Кто будет от России

Россию в Канне представят режиссер Андрей Звягинцев и актеры Марьяна Спивак и Алексей Розин, также ожидается приезд живущего в Германии режиссера-документалиста Сергея Лозницы.

Кто в 2017 году будет символом Каннского фестиваля

Ежегодно фестиваль выбирает символ — актрису, оказавшую мощное влияние на мировой кинематограф. В этом году символом юбилейного Каннского фестиваля стала великая итальянская актриса Клаудиа Кардинале, ее образ украшает официальный постер кинофорума.

Три самые громкие премьеры Каннского кинофестиваля — 2017

Это фильм открытия «Призраки Исмаэля» режиссера Арно Деплешена. В любовной драме играют две звезды французского кино Марион Котийяр и Шарлотта Генсбур.

Серьезным претендентом на главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — является Франсуа Озон, который привез в Канн фильм «Двуличный любовник». Это история о молодой француженке, страдающей от депрессии и влюбляющейся в своего психотерапевта. В фильме играет молодая французская актриса Марина Вакт, а также прославленная Жаклин Биссет, которая исполняет роль второго плана.

Еще один из возможных фаворитов — фильм «Хэппи-энд» о беженцах в современной Европе, снятый режиссером-провокатором Михаэлем Ханеке — одним из любимцев каннского жюри. В «Хэппи-энде», как и в предыдущем фильме Ханеке «Любовь», играют звезды французского кино — Жан-Луи Трентиньян и Изабель Юппер.

Отметим, у Ханеке есть уже две «Золотые пальмовые ветви» (за страшную «Белую ленту» и не менее страшную «Любовь»). Если «Хэппи-энд» возьмет главный приз, Ханеке станет первым в истории режиссером, у которого будет три «Золотые пальмовые ветви».

Российские фильмы в Канне

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля в этом году два российских фильма, впрочем, снятых без участия министерства культуры. Это фильм о тяжелом разводе «Нелюбовь» любимца Канн режиссера Андрея Звягинцева (в российский прокат этот фильм выходит 1 июня) и «Кроткая» Сергея Лозницы, рассказывающая о российской тюрьме.

У обоих режиссеров хорошие шансы на победу, их картины относятся к фаворитам нынешнего фестиваля.

Самые пафосные вечеринки Каннского фестиваля — 2017

Традиционно в рамках Каннского фестиваля проходят несколько громких вечеринок, на которых считают за честь засветиться звезды первой величины.

Это в первую очередь званый ужин в Hôtel du Cap-Eden-Roc, на котором ждут самых-самых знаменитых знаменитостей. Вечеринку ежегодно проводит ювелирный дом De Grisogono, а именитых гостей встречает сам его хозяин Фаваз Груози.

Еще одна модная звездная вечеринка, приглашение на которую ценится очень высоко, проводится в Средиземном море на роскошной яхте ювелирного дома Chopard, который вот уже два десятилетия является официальным партнером Каннского кинофестиваля.

Одна из самых известных ежегодных вечеринок фестиваля проводится на Лазурном берегу благотворительным фондом amfAR Cannes. Это одно из самых успешных благотворительных мероприятий в мире, лозунг которого «Кино против СПИД». На этой вечеринке, благодаря участию звезд кино, моды и музыки, удается собирать огромные средства. В этом году amfAR Cannes пройдет в конце кинофестиваля уже в 24-й раз. Отметим, за прошлые годы во время этого мероприятия было собрано более 190 миллионов долларов.