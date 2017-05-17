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Каннский кинофестиваль — 2017: когда пройдет, премьеры, участие России, модные вечеринки

Каннский кинофестиваль — 2017: когда пройдет, премьеры, участие России, модные вечеринки

10:57  17 Мая 2017
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Каннский кинофестиваль — 2017: когда пройдет, премьеры, участие России, модные вечеринки

Во Франции стартует ежегодный один из самых престижных кинематографических фестивалей класса «А», который всегда проводится в конце мая в курортном городе Канн во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет на Лазурном берегу. В этом году Каннский фестиваль является юбилейным — он проводится уже в 70-й раз.

Когда пройдет Каннский фестиваль — 2017

70-й юбилейный Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Кто из звезд ожидается на кинофестивале

Жюри кинофестиваля в этом году возглавит знаменитый режиссер Педро Альмодовар. Среди членов жюри анонсированы Ума Турман, Уилл Смит, Джессика Честейн и Паоло Соррентино.

Ведущей церемоний открытия и закрытия фестиваля будет актриса Моника Белуччи.

Каннский кинофестиваль — 2017: когда пройдет, премьеры, участие России, модные вечеринки

Также в Канне ждут приезда Франсуа Озона, Михаэля Ханеке, Софии Копполы, Мишеля Хазанавичуса, Колина Фаррелла, Николь Кидман, Джулианны Мур, Мишель Уильямс, Изабель Юппер, Джейка Джилленхола, Тильды Суинтон и других звезд первой величины. Селебрити собираются не только блеснуть нарядами на красной дорожке и посетить громкие премьеры, но и принять участие в модных и престижных вечеринках, которые ежегодно проводятся в рамках кинофестиваля.

Кто будет от России

Россию в Канне представят режиссер Андрей Звягинцев и актеры Марьяна Спивак и Алексей Розин, также ожидается приезд живущего в Германии режиссера-документалиста Сергея Лозницы.

Андрей Звягинцев

Кто в 2017 году будет символом Каннского фестиваля

Ежегодно фестиваль выбирает символ — актрису, оказавшую мощное влияние на мировой кинематограф. В этом году символом юбилейного Каннского фестиваля стала великая итальянская актриса Клаудиа Кардинале, ее образ украшает официальный постер кинофорума.

Три самые громкие премьеры Каннского кинофестиваля — 2017

Это фильм открытия «Призраки Исмаэля» режиссера Арно Деплешена. В любовной драме играют две звезды французского кино Марион Котийяр и Шарлотта Генсбур.

Кадр из фильма "Призраки Исмаэля"

Серьезным претендентом на главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — является Франсуа Озон, который привез в Канн фильм «Двуличный любовник». Это история о молодой француженке, страдающей от депрессии и влюбляющейся в своего психотерапевта. В фильме играет молодая французская актриса Марина Вакт, а также прославленная Жаклин Биссет, которая исполняет роль второго плана.

Еще один из возможных фаворитов — фильм «Хэппи-энд» о беженцах в современной Европе, снятый режиссером-провокатором Михаэлем Ханеке — одним из любимцев каннского жюри. В «Хэппи-энде», как и в предыдущем фильме Ханеке «Любовь», играют звезды французского кино — Жан-Луи Трентиньян и Изабель Юппер.

Отметим, у Ханеке есть уже две «Золотые пальмовые ветви» (за страшную «Белую ленту» и не менее страшную «Любовь»). Если «Хэппи-энд» возьмет главный приз, Ханеке станет первым в истории режиссером, у которого будет три «Золотые пальмовые ветви».

Каннский кинофестиваль — 2017: когда пройдет, премьеры, участие России, модные вечеринки

Российские фильмы в Канне

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля в этом году два российских фильма, впрочем, снятых без участия министерства культуры. Это фильм о тяжелом разводе «Нелюбовь» любимца Канн режиссера Андрея Звягинцева (в российский прокат этот фильм выходит 1 июня) и «Кроткая» Сергея Лозницы, рассказывающая о российской тюрьме.

У обоих режиссеров хорошие шансы на победу, их картины относятся к фаворитам нынешнего фестиваля.

Кадр из фильма "Нелюбовь"

Самые пафосные вечеринки Каннского фестиваля — 2017

Традиционно в рамках Каннского фестиваля проходят несколько громких вечеринок, на которых считают за честь засветиться звезды первой величины.

Это в первую очередь званый ужин в Hôtel du Cap-Eden-Roc, на котором ждут самых-самых знаменитых знаменитостей. Вечеринку ежегодно проводит ювелирный дом De Grisogono, а именитых гостей встречает сам его хозяин Фаваз Груози.

Еще одна модная звездная вечеринка, приглашение на которую ценится очень высоко, проводится в Средиземном море на роскошной яхте ювелирного дома Chopard, который вот уже два десятилетия является официальным партнером Каннского кинофестиваля.

Каннский кинофестиваль — 2017: когда пройдет, премьеры, участие России, модные вечеринки

Одна из самых известных ежегодных вечеринок фестиваля проводится на Лазурном берегу благотворительным фондом amfAR Cannes. Это одно из самых успешных благотворительных мероприятий в мире, лозунг которого «Кино против СПИД». На этой вечеринке, благодаря участию звезд кино, моды и музыки, удается собирать огромные средства. В этом году amfAR Cannes пройдет в конце кинофестиваля уже в 24-й раз. Отметим, за прошлые годы во время этого мероприятия было собрано более 190 миллионов долларов.

#канн #каннскийкинофестиваль
Алексей Громов
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