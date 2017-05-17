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Политика
Два испанских самолета составили компанию истребителю РФ над Балтикой

Два испанских самолета составили компанию истребителю РФ над Балтикой

10:17  17 Мая 2017
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Два испанских самолета составили компанию истребителю РФ над Балтикой

Мадрид, 17 мая. Два испанских самолета F-18, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сопровождали российский истребитель.

Российский истребитель вылетел из Калининграда и пролетел над международными водами недалеко от побережья Эстонии. В связи с этим в небо были отправлены два самолета F-18, принадлежащих Испании. Самолеты НАТО вылетели в авиабазы «Эмари» в Эстонии.

Два испанских самолета составили компанию истребителю РФ над Балтикой

В марте этого года министерство обороны Литвы заявило, что истребители Североатлантического альянса сопроводили российский Ил-18. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ее самолеты совершают полеты в рамках международных договоренностей, соблюдая все правила.

Алексей Громов
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