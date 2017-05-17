Сирия: SDF приблизились на два километра к Ракке

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Дамаск, 17 мая. «Сирийские демократические силы» (SDF) подошли к Ракке — неофициальной столице террористов ИГ* на расстояние в два километра. Об этом сообщает курдское агентство Firat.

Таким образом, «Сирийские демократические силы» подошли к городу с севера на расстояние в четыре километра и с востока на расстояние в два километра. Самой горячей точкой на востоке остается деревня Бедир. На западном направлении войска SDF пока находятся дальше всего от города — на расстоянии 23 км. Бойцы «Сирийских демократических сил» собираются осаждать город с трех сторон.

Накануне сообщалось, что SDF освободили от террористов ИГ (организация запрещена в России) деревню аль-Рашид. При этом курдам удалось ликвидировать или взять в плен многих из боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.